Sądecczyzna. Najpiękniejsze zdjęcia z 2022 roku zrobione przez sądeckich leśników. Zobaczcie co udało im się uchwycić na fotkach Tatiana Biela

Do zrobienia takich zdjęć trzeba nie tylko dobrego sprzętu, ale także dobrego oka i sporo wytrwałości. Nie zaszkodzi też odrobina szczęścia Andrzej Książek, Krzysztof Tomasiak,Sylwia Oracz,

Kto kiedykolwiek odwiedził lasy Beskidu Sądeckiego, ten wie jak piękny jest to region i jak bogata jest jego fauna i flora. Także krajobrazy potrafią zapierać dech w piersiach i to bez względu na porę dnia i roku. Nie każdy jednak ma szczęście, umiejętności i odpowiedni sprzęt, by uchwycić piękno przyrody w taki sposób, jak pracownicy Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój oraz wielbiciele natury, którzy wraz z leśnikami dzielą się swoimi fotografiami. Wybraliśmy dla Was jedne z najpiękniejszych zdjęć mijającego roku, które zabiorą Was w leśną podróż przez wszystkie pory roku.