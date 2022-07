Sądecczyzna. Niezwykła wakacyjna wycieczka z dzieckiem? W regionie nie brakuje atrakcyjnych miejsc. Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Okres wakacyjny to prawdziwe wyzwanie dla rodziców, zwłaszcza jeśli ich pociechy nie wyjechały na kolonie czy obozy. Gdzie zabrać dzieciaki na letnią wycieczkę niedaleko od Nowego Sącza? Możliwości jest na szczęście wiele, bo atrakcji turystycznych na terenie Sądecczyzny na szczęście nie brakuje. Wyprawa do zamku z tajemniczym skarbem Inków, wyjazd kolejką na Górę Parkową a następnie zabawa na rajskich ślizgawkach, wizyta w Muzeum Zabawek. Na pewno znajdziecie coś, co może zainteresować najmłodszych członków rodziny. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć z propozycjami kilkunastu wycieczek maksymalnie w godzinę jazdy od stolicy regionu. Może któraś z nich Was zainteresuje.