Sądecczyzna. "Pan i Pani spakowani" czyli autorzy podróżniczego vloga zachwalają atrakcje regionu. Zobaczcie ich film

Film, który będziecie mogli za chwilę obejrzeć został nakręcony z myślą o V Turystycznych Mistrzostwach Vlogerów organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. To jeden z najważniejszych konkursów dla twórców internetowych, zaś Joanna i Adrian Szczepaniakowie czyli "Pan i Pani spakowani" otrzymali za swoją podróż po Małopolsce wyróżnienie.

- Chcemy dzielić się dobrymi radami, zachęcać innych do podróży na własny koszt i pokazywać świat naszym okiem. Przy okazji polecamy miejscówki do zwiedzenia, noclegu i fajne jedzonko. Zaczęło się od Australii, a kto wie gdzie się skończy - piszą podróżnicy, a my już wiemy, że po drodze odwiedzili także nasz region.