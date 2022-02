Sądecczyzna solidarna z Ukrainą. Apel do ludzi dobrego serca. Potrzebne są koce, ciepłe skarpety buty i żywność, trwa też zbiórka pieniędzy

Starosta Marek Kwiatkowski zwrócił się do wszystkich mieszkańców Sądecczyzny, ale także do lokalnych przedsiębiorców, którzy dysponują pewnymi rezerwami produktów by wsparli tą ważną inicjatywę. Wspólnie z fundacją Bratnia Dusza, Stowarzyszeniem Orion i Polskim Czerwonym Krzyżem organizują pomoc w formie darów dla Ukrainy.

- Nie ma między nami żadnych podziałów, mamy wspólny cel. Staramy się pomagać tym, którzy oczekują naszej pomocy, myślę że jeśli sytuacja byłaby odwrotna, również inni by nas wspierali - mówi Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki.

Potrzeb jest bardzo dużo. Mieszkańcy Ukrainy opuszczają swoje domy i uciekają na wsie do rodziny czy znajomych, zostawiają swój dobytek, zabierają tylko to co mają pod ręką.