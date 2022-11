Sądecczyzna to niezwykły region. Zobaczysz tu miejsca unikalne w skali Polski. Zdjęcia Tatiana Biela

Ogrody Sensoryczne w Muszynie to jedna z największych atrakcji turystycznych Małopolski. Samo uzdrowisko staje się coraz popularniejszym miejscem w Polsce odwiedzanym corocznie przez dziesiątki tysięcy turystów

O tym, że Sądecczyzna to niezwykle atrakcyjny region pod względem turystycznym chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Góry, lasy, uzdrowiska, ciekawe zabytki architektury, bogata kultura ludowa ... To tylko kilka przykładów pokazujących, że "Sądeckie" jest warte odwiedzenia i to każdą porą roku. Ale czy wiedzieliście, że w naszym regionie znajdują się miejsca unikalne w skali nie tylko Polski, ale nawet Europy? Albo, że mamy produkty, które są znane w całym kraju bądź mają szansę stać się nowym hitem "eksportowym" Sądecczyzny? Przedstawiamy Wam galerię miejsc i produktów z których słynie południe Małopolski. Jest się czym pochwalić.