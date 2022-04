Sądecczyzna. W Beskidzie Sądeckim zima wciąż nie odpuszcza. Warto wybrać się na zimowo - wiosenną wycieczkę [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Kwiecień plecień wciąż przeplata ... Prawdziwość tego przysłowia wyraźnie widać na Sądecczyźnie, która przeżywa kolejny nawrót zimy wiosenną już porą. Czy to już ostatnie słowo mroźnej pory roku? To się jeszcze okaże. Tymczasem zapraszamy na zimowy spacer w okolicach Krynicy. Warto wyjść z domu i obejrzeć Beskid Sądecki w bajkowej, zimowej odsłonie. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Może zainspiruje Was do spaceru lub dłuższej wycieczki?