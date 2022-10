Sądecczyzna. W sądeckich lasach można zrobić piękne jesienne zdjęcia. Zobaczcie w naszej galerii Tatiana Biela

Jesień niejedno ma oblicze, szczególnie w tak atrakcyjnym pod względem krajobrazowym i przyrodniczym regionie jak Sądecczyzna. Właściwie gdziekolwiek się ruszymy pojawiają się widoki, które warto uchwycić obiektywem aparatu. Znakomitym miejscem do zrobienia niebanalnego jesiennego zdjęcia są sądeckie lasy min.in. w dolinie Popradu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa pracowników Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój. Niestrudzenie przemierzają leśne ostępy, by uchwycić piękno naszego regionu.