Sądecczyzna. W sądeckich lasach zima splata się z wiosennymi klimatami. To dobre miejsce na odpoczynek Tatiana Biela

Sądecczyzna słynie z pięknych i zdrowych lasów. Warto skorzystać z tego bogactwa i wybrać się na weekendowy spacer Nadleśnictwo Piwniczna -Zdrój Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Powoli kończy się zima, a przyroda zaczyna budzić się do życia. W górach wciąż jeszcze leży śnieg, ale gdzieniegdzie widać już pierwsze oznaki wiosny. Sądeckie lasy to znakomite miejsce do weekendowego odpoczynku na łonie natury po trudach pracowitego tygodnia. A jeśli kogoś nie przekonuje argument o zbawiennym wpływie natury na zdrowie, zawsze może obejrzeć piękne zdjęcia autorstwa pracowników Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój. Rzadko kiedy mamy okazję obejrzeć dziką zwierzynę z tak niewielkiej odległości. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć, może zainspiruje Was do weekendowego wypadu na łono natury.