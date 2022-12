Sądecczyzna. W tych miejscach podobno ukryto skarby. Teraz to hity turystyczne regionu. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

NIEDZICA - ZAMEK Niedzica położona jest nad Jeziorem Czorsztyńskim, około 60 km od Nowego Sącza. Znajduje się tam zamek pochodzący z XIV wieku, który jest otwarty dla zwiedzających. Z zamkiem wiąże się (podobnie jak w przypadku Tropsztyna) historia o inkaskim skarbie, ukrytym tam przez uciekinierów z Peru. Andrzej Benesz, spokrewniony z potomkiem rodu królewskiego Inków, odnalazł tam testament swojego przodka, sporządzoną w indiańskim piśmie węzełkowym. Samego skarbu jak dotychczas niestety nikt nie odnalazł. Tatiana Biela Zobacz galerię (14 zdjęć)

Sądecczyzna to region, którego atrakcyjność turystyczną trudno przecenić. Piękne krajobrazy, wspaniała flora i fauna, lecznicze i mineralne wody ... Jest w czym wybierać. Oprócz naturalnych skarbów, z których słynie nasz region, możemy się także pochwalić bogactwem legend i opowieści dotyczących skarbów bardziej konkretnych, mających wymiar czysto materialny. Złoto, drogocenne kamienie i inne kosztowności można ponoć znaleźć w różnych częściach Sądecczyzny, a także sąsiadujących z nią regionów. Gdzie szukać ukrytych skarbów, w tym tego najsłynniejszego, należącego do królewskiego rodu z Peru? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć. Może wybierzecie się później na poszukiwanie skarbów?