Sądecczyzna wydaje miliony na remonty dróg. Sprawdź, czy na liście jest Twoja miejscowość

druga - przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Paszyn – Mogilno – Krużlowa na odcinku 4,5 km (25 310 899,20 zł). realizacji w latach 2023-2025 przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 16 920 000,00 zł.

To jednak nie wszystko bo władze powiatu złożyły wniosek Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie modernizacji sieci dróg powiatowych poprzez rozbudowę drogi powiatowej w Nawojowejoraz przebudowę drogi powiatowej we Florynce i Binczarowej. Wartość całego wniosku: 5 152 400,66 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie: 3 194 801,00 zł. Okres realizacji zadania to lata 2023-2024, zaś obejmuje ono: