Sądecczyzna. Wypalają trawy na potęgę, to już plaga! Codziennie słychać strażackie syreny, kilkadziesiąt interwencji w ciągu doby [ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Codziennie płoną trawy, wezwań do pożarów jest więcej niż rok wcześniej o tej porze roku. To już prawdziwa plaga. Tylko od soboty (19 marca) na terenie powiatu nowosądeckiego i Nowego Sącza strażacy interweniowali blisko 100 razy. Nie pomagają apele, zdarza się, że w ciągu doby jednostki gaśnicze otrzymują dwukrotnie wezwania do tych samych miejsc. Czy to działania podpalaczy, czy nieodpowiedzialne zachowanie właścicieli gruntów?