Sądecczyzna zaangażowana w pomoc Ukrainie. Wyznaczono już kilkanaście miejsc, gdzie można przynosić dary. Odzew jest ogromny [ZDJĘCIA]

Sądecczyzna solidaryzuje się z Ukrainą. Na terenach całego regionu nieustannie działają mieszkańcy, którzy ruszyli z pomocą. Już nie tylko Nowy Sącz, Stary Sącz, Krynica czy Muszyna. Zbiórki organizują także mniejsze gminy oraz wioski. Angażują się lokalne OSP, koła gospodyń wiejskich, lokalni przedsiębiorcy. Oddawać można pościel, kołdry, śpiwory, ciepłe skarpety buty i ubrania oraz żywność długoterminową i środki czystości.

FLESZ - Rosja bombarduje ukraińskie miasta. Coraz więcej ofiar

- Ludzie uciekają i pokonują wiele kilometrów pieszo, idą w przemoczonych butach i skarpetach, są zmarznięci. Potrzebują ciepłe ubrania, dresy, skarpety, buty, ważne żeby były to nowe, czyste rzeczy. Zbieramy żywność długoterminową, wodę, środki czystości w mniejszych opakowaniach, żebyśmy mogli to rzeczy podzielić na większą liczbę osób. Przyjmiemy ręczniki, pościele, kołdry i śpiwory w każdej ilości - wymienia Iwona Romaniak z Fundacji Bratnia Dusza.

Odzew jest ogromny, co bardzo cieszy prezeskę Fundacji. Jeśli na Sądecczyźnie pojawią się uchodźcy to też otrzymają pomoc. Mieszkańcy Sądecczyzny oferują swoje domy, mieszkania, niektóre hotele oddają pokoje za darmo dla rodzin z Ukrainy, które uciekają przed wojną. Inni organizują transport.

Jakie dary są potrzebne

: żywność, woda, nowe koce, nowe śpiwory, nowa pościel, nowe ciepłe skarpety, nowe bielizna, środki higieny, środki czystości.

Stałe miejsca zbiórki gdzie dary można przekazywać od poniedziałku do piątku do:

Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, pokój 304 i 331 – Biuro Promocji, dyrektor Justyna Tokarczyk) – mniejsze gabarytowo przedmioty, Zespołu Szkół w Marcinkowicach (Marcinkowice 1), gdzie będzie się znajdował główny magazyn darów, Krynica-Zdrój:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II (ul. Nadbrzeżna 3), Muszyna:

- Ratusz (Rynek 34),

- Biblioteka Publiczna (Rynek 31),

- Remiza OSP Muszyna (Rynek 19) - od godz. 9:00 do 15:00 Rytro:

- Urząd Gminy (Rytro 265) - od godz. 8:00 do 15:00

- Remiza OSP Rytro - od 17:00 do 20:00 Stary Sącz:

- Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. 11 Listopada). Nowy Sącz:

- Przedszkole Fun&Play (ul. Wigury 11) Podegrodzie:

- Remiza OSP Podrzecze (od poniedziałku do soboty, od godz.: 13:00 do godz.: 18:00)

- Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (Gostwica 27) - od godz. 7:00 do godz. 18:00 Chełmiec:

- Szkoła Podstawowa w Paszynie (Paszyn 288) - od godz. 8:00 do godz. 18:00

-Remiza OSP Paszyn (Paszyn 262) - od godz. 18:00 do godz. 20:00

Zbiórki z wyznaczonym terminem:

Gmina Stary Sącz dnia 26.02.2022 r. od godz 8:00 do 16:00:

- "Lewiatan" w Barcicach

- "Lewiatan" w Starym Sączu

- "CENTRUM" oś. Słoneczne w Starym Sączu

-"Biedronka" ul. Jana Pawła II ( przy Mc'Donalds) oraz "Biedronka" ul. Piłsudskiego w Starym Sączu

- Oznakowany Namiot Gminy Stary Sącz na Rynku (dnia 26.02.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 14:00)

Gmina Łabowa:

- Urząd Gminy Łabowa (dnia 28.02.2022 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00)

Gmina Grybów:

- Dom Kultury w Binczarowej (dnia 01.03.2022 r. do 03.03.2022 r. od godz. 15:00 do godz. 18:00)

- Szkoła Podstawowa w Binczarowej ( dnia 28.02.2022 r. do 03.03.2022 r. od godz. 7:30 do godz. 16:00)

- Sklep w pobliżu Szkoły Podstawowej w Binczarowej (dnia 28.02.2022 r. do 03.03.2022 r. w godzinach pracy sklepu)

- Sklep Sezamek (Binczarowa 115) (dnia 28.02.2022 r. do 03.03.2022 r. w godzinach pracy sklepu)

- Sklep ABC (Binczarowa 1) (dnia 28.02.2022 r. do 03.03.2022 r. w godzinach pracy sklepu)

- Remiza OSP Ptaszkowa ( dnia 28.02.2022 r. do 04.03.2022 r. od godz. 09:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 18:00)

Gmina Korzenna:

- Remiza OSP Lipnica Wielka (dnia 01.03.2022 r. od godz. 14:00 do 18:00, dnia 03.03.2022 r. od godz. 13:00 do godz. 19:00)

- Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej (dnia 28.02.2022 r. do 02.03.2022 r. w czasie pracy szkoły)

- Remiza OSP Jasienna (dnia 27.02.2022 r. od godz. 08:30 do 09:30, 11:30 do 13:00, 16:00 do 20:00, 28.02.2022 r. - 01.03.2022 r. od 18:00 do 20:00, 02.03.2022 r. od 7:30 do 9:30, 16:00 do 20:00, 03.03.2022 r. - 04.03.2022 r. od 18:00 do 20:00, 05.03.2022 r. od 10:00 do 17:00 oraz dnia 06.03.2022 r. od godz. 08:30 do 09:30, 11:30 do 13:00, 16:00 do 20:00)

- Remiza OSP Korzenna (dnia 01.03.2022 r. - 05.03.2022 r. od godz. 9:00 do godz. 18:00)

Gmina Podegrodzie:

- Remiza OSP Podegrodzie ( dnia 26.02.2022 r. od godz. 14:00 do 16:00, 27.02.2022 r. od godz. 13:00 do 16:00, 28.02 - 01.03.2022 r. od 18:00 do 21:00)

- Remiza OSP Olszana (dnia 27.02.2022 r. od 12-18)Od poniedziałku do środy w godzinach od 16-21.

Łososina Dolna: