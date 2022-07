Sądecczyzna. Zwierzęta przyłapane przez fotografów w sądeckich lasach. Trudno zrobić takie zdjęcia. Sami zobaczcie Tatiana Biela

Sądecczyzna słynie z pięknych, zdrowych lasów, które stanowią naturalne bogactwo naszego regionu. A w leśnych ostępach spokojnie bytują różnorodne gatunki zwierząt, które, jeśli mamy szczęście i dobre oczy, możemy spotkać na leśnych szlakach. Tak jak pracownicy Nadleśnictwa Piwniczna - Zdrój, dokumentujący życie beskidzkiej fauny i flory. Ssaki, ptaki, płazy, gady czy owady ... Uchwycone w czasie polowań, poszukiwania pożywienia czy odpoczynku. Zapraszamy do obejrzenia unikalnej galerii zdjęć prosto z lasu. Może zachęcą Was do leśnej wycieczki, z której przywieziecie własne fotki.