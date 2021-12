Sądecczyzna.12 propozycji na klimatyczne, zimowe wycieczki niedaleko Nowego Sącza [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Sądecczyzna to region, który warto odwiedzić o każdej porze roku. Zima potrafi być na naszym terenie wyjątkowo magiczna, a ośnieżone szczyty gór to widok, który na długo pozostaje w pamięci zarówno mieszkańców, jak i turystów. Gdzie wybrać się na klimatyczną, zimową wycieczkę? Na szczęście możliwości nie brakuje, Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć przedstawiającej propozycje na zimowy wypad na beskidzkie szlaki.