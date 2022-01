Sądecczyzna/Beskid Sądecki. Ferie 2022. Jak spędzić czas, gdzie warto się wybrać [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Już od najbliższego poniedziałku, czyli 17 stycznia, małopolscy uczniowie będą się mogli cieszyć tegorocznymi feriami zimowymi. Potrwają one w naszym województwie do 30 stycznia, zaś w tym czasie spragnieni wypoczynku młodzi Małopolanie mają do dyspozycji sporo atrakcji. Jak spędzić ferie 2022 na Sądecczyźnie? Możliwości jest wiele, wszystko zależy od upodobań oraz zasobności portfela. Zanim podejmiecie decyzję, zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami dotyczącymi zimowego wypoczynku w Beskidzie Sądeckim. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.