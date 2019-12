Sądecka jodła stanie pod oknem papieskim w Krakowie

Dzisiaj rano na terenie Nadleśnictwa Nawojowa, a dokładniej w lesie w Roztoce Wielkiej została wycięta piękna jodła, która stanie pod oknem papieskim w Krakowie. Wybór odpowiedniego drzewka, które ozdobi plac przed Pałacem Biskupim w Krakowie, nie był łatwy, leśnicy wytypowali dwa drzewka.

- Każdy leśniczy na swoim terenie wyszukuje takie kandydatki, jedną lub dwie, później przyjeżdżamy oglądamy te wytypowane jodły. I z pośród nich zostają dwie, które spełniają wszystkie nasze oczekiwania, a jedną najładniejszą ścinamy i dowozimy. Ta druga jest w rezerwie - opowiada Tomasz Romanowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa. Dodaje, że drugie drzewo jest w wybierane awaryjnie, gdyby wydarzyło się coś niespodziewanego, np. uszkodzenie jodły w transporcie.

Samo ścięcie drzewa oraz jego załadunek również nie należał do najłatwiejszych. Podczas wybierania drzewa trzeba też brać pod uwagę, czy ciężki sprzęt da radę tam dojechać. Najpierw pilarze wyjechali na podnośniku i przypięli pasami jodłę do dźwigu. Jodła, która trafi pod okno papieskie ma ok. 40 lat i 15, 5 metra wysokości.