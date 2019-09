Sądecka Lewica prezentuje swój program dotyczący edukacji

Jakub Bocheński, jedynka na liście kandydatów Lewicy do Sejmu w okręgu wyborczym nr 14, uważa, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, który rękami pani minister Zalewskiej zlikwidował gimnazja, poczynił krok błędny, ale już nie do odwrócenia.

- To, co rząd szumnie nazywa reformą, jest w gruncie rzeczy deformą, żeby nie mówić o deformacji systemu edukacji – wtóruje mu Barbara Żytkowicz, dwójka na liście Lewicy do Sejmu.

Dlatego Lewica, zamiast zmieniać po raz kolejny system edukacji, chce wprowadzić do niego zmiany.

- Chcemy postawić na zmianę podejścia do nauczania. Współczesny czas opiera się na komunikacji. Trzeba więc dążyć do tego, żeby młodzi ludzie szybko opanowali język obcy – zaznacza Zuzanna Jakowicka, trzecia na liście kandydatów Lewicy do Sejmu. - Chcielibyśmy zastąpić nieobowiązkowe lekcje religii dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego.