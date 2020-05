Sądecki MORD wznawia egzaminy ale zachowuje ostrożność

Lekcje przez internet to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli

Ogłoszenie pandemii koronawirusa spowodowało zamknięcie szkół. Jeszcze do środy uczniowie dobrowolnie uczestniczyli w zajęciach online, które przygotowywali im nauczyciele. Teraz są one obowiązkowe. Zdalna nauka to duże wyzwanie dla uczniów i nauczycieli.