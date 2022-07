#Sądeckie, czyli zachwycająca Sądecczyzna na zdjęciach użytkowników Instagrama Alicja Fałek

O tym, że Sądecczyzna ma wiele do zaoferowania nie trzeba przekonywać użytkowników Instagrama. #sądeckie to ponad 4 tysiące fotografii wykonanych na Sądecczyźnie. Jezioro Rożnowskie, Nowy Sącz, Krynica-Zdrój, szlaki Beskidu Sądeckiego i wiele innych miejsc przyciąga turystów jak magnes. Co zachwyca użytkowników Instagrama? Wybraliśmy kilkadziesiąt ich zdjęć, które pokazują jak piękne jest Sądeckie. Zobaczcie galerię zdjęć.