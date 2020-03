Sądeckie firmy w okresie pandemii koronawirusa mają różne problemy

- Pracujemy, ale w innym trybie: dowozimy ciasta do klientów, sprzedajemy na wynos. Zobaczymy, co przyniesie tydzień, jak ludzie zareagują na taką sytuację - wyjaśnia Wincenty Żygadło.

Do pracy nawet w systemie trzyzmianowym jest natomiast firma Gold Drop z Limanowej, zajmująca się produkcją chemii gospodarczej. Od lat w swojej ofercie ma środki do dezynfekcji, a teraz, gdy ze sklepowych półek w ekspresowym tempie zniknęły żele i płyny do dezynfekcji rąk, jest gotowa ruszyć z ich produkcją.

- Problem tylko w tym, że nie ma z czego. Na polsko-niemieckiej granicy w kilometrowych korkach utknęły nasze cysterny z surowcami do produkcji mydła antybakteryjnego, płynu i żelu do dezynfekcji - wyjaśnia Stanisław Gągała, prezes spółki Gold Drop. - Mamy odpowiednie technologie i urządzenia do produkcji. Ludzi chętnych do pracy. Tymczasem stoimy z produkcją towaru, który w tej chwili jest deficytowy.

Jak przyznaje Gągała codziennie otrzymuje telefony od instytucji, małych i dużych przedsiębiorstw, aptekarzy a nawet osób prywatnych z pytaniem, kiedy produkty antybakteryjne będzie można kupić.