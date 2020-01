Sądeckie Pogotowie Ratunkowe dostało trzy karetki [ZDJĘCIA]

FLESZ: Pierwsza pomoc przy wypadkach drogowych. To musisz wiedzieć!

O zakup trzech nowych karetek dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego zabiegał m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

- Trzy nowe karetki podmienią najstarsze samochody Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, czyli de facto karetek nie przybędzie, ale tabor zostanie znacznie odmłodzony – zaznacz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Stare karetki zostaną wycofane i zostaną w rezerwie.

Tabor sądeckiego pogotowia od kilku lat nie był wymieniany. Samochody szybko się zużywają ze względu na trudne warunki terenu, po którym się poruszają. Dlatego ważna jest jego regularna wymiana, by były one sprawne, dobrze wyposażone i szybko docierały do pacjentów, których życie jest zagrożone.

Starosta nowosądecki podziękował za pomoc w zdobyciu pieniędzy wiceminister zdrowia Józefie Szczurek-Żelazko, wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi, wicewojewodzie Józefowi Leśniakowi (który jako poseł w minionej kadencji wspierał działania starosty na szczeblu ministerialnym), a także lokalnym samorządowcom za dofinansowanie zakupu jednej z kartek. Są wśród nich: prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, burmistrz Piwnicznej-Zdroju Dariusz Chorużyk, wójt gminy Nawojowa Stanisław Kiełbasa, wójt gminy Podegrodzie Stanisław Banach i wójt gminy Grybów Jacek Migacz. Pomocy finansowej udzieliła również Spółdzielnia Pracy Muszynianka i Fundacja Progresus.