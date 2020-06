Sądeckie Pogotowie Ratunkowe otrzyma cztery nowe karetki

Co więcej na interwencji Marka Kwiatkowskiego zyskały też inne samorządy, bo kolejne karetki trafią także do powiatu tarnowskiego, Myślenic, Oświęcimia, Bochni i Wadowic.

Warto dodać, że na początku tego roku sądeckie pogotowie wzbogaciło się o trzy nowocześnie wyposażone karetki. Podmieniły one najstarsze samochody.

- Zdobycie finansowania na zakup tamtych trzech samochodów wymagało sporo zaangażowania wielu ludzi, ale cieszę się, że tak pozytywnie podeszli do naszej prośby. Tabor pogotowia nie był od kilku lat wymieniany. Nasze karetki poruszają się w trudnym terenie, mają do pokonania spore odległości i szybciej się zużywają. Dlatego tak ważne jest regularne wymienianie samochodów – muszą być one sprawne i dobrze wyposażone, aby szybko dojechać do pacjenta i uratować jego życie i zdrowie – tłumaczy starosta nowosądecki.