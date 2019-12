Sądeckie. Sylwester pod chmurką na sądeckim rynku, krynickim deptaku lub stoku narciarskim

- W tym roku zastąpimy pokaz sztucznych ogni, pokazem laserów - mówi prezydent miasta Ludomir Handzel. - Wiem, że inni będą witać Nowy Rok wystrzałem petard. Szanujmy naszych milusińskich i nie narażajmy ich na stres - dodaje prezydent. Handzel przychylił się do prośby radnych Tadeusza Gajdosza, Leszka Gieńca, Jakuba Prokopowicza, Krzysztofa Ziaji i Grzegorza Ledzińskiego oraz Joanny Otto, kierowniczki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Sączu. Przypomina, że po sylwestrze do schronisk w całej Polsce trafiają przerażone zwierzęta, które uciekły przed fajerwerkami.

Zanim jednak grupa pojawi się na scenie, już od godz. 21 zgromadzonym przed sądeckim ratuszem przygrywać będzie DJ. Gwiazdy wieczoru powinny pojawić się o godz. 22.30 i zostać z sądeczanami do północy. W tym roku władze miasta zrezygnowały z pokazów fajerwerków w trosce o zwierzęta.

Jak Sylwester pod chmurka, to tylko w Nowym Sączu. Na płycie Rynku wystąpi Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Zespół ma obchodzić 30-lecie swojej działalności, dlatego obok nowych piosenek nie zabraknie takich nieśmiertelnych hitów jak „Zamigotał świat” czy „Orła cień”.

Punktualnie o północy uczestnicy Sylwestra pod chmurką będą mogli wznieść toast wraz z prezydentem Handzlem. Po życzeniach będzie pokaz laserów. Jednak to nie koniec imprezy, do godz. 1.20 będzie można bawić się w rytmie sylwestrowych hitów.

Sylwester na fajerwerkami

W uzdrowiskowej Krynicy na deptaku odbędzie się powitanie Nowego Roku z zespołem Comers. To taneczna impreza pod gołym niebem, która rozpocznie się o godz. 21 i zakończy tuż po północy. Każdy jest mile widziany.

Również wyjątkową sylwestrową noc przeżyją uczestnicy wydarzenia na szczycie Góry Parkowej. Muzyczna zabawa zaczyna się tam o godz. 20 z DJ-em, który będzie grał całą noc. O północy na niebie roztańczą się sztuczne ognie w specjalnym pokazie ze szczytu Góry Parkowej, a to wszystko w magicznej atmosferze Parku Światła. Kolej tego dnia kursować będzie od godziny 10 do godz. 5 rano w pierwszy dzień Nowego Roku. Bilet Sylwestrowy na przejazd góra - dół normalny w cenie 25 zł, ulgowy 18 zł, można nabyć w sklepie online, aby uniknąć stania w kolejce do kas.