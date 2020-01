Sądeczanie z Trzema Królami pokłonią się Dzieciątku. Zobacz gdzie

FLESZ - Ceny idą w górę. Co zdrożeje w 2020 roku?

- Od kilkunastu lat uroczystość ta ma wydźwięk zewnętrzny poprzez Pokłon Trzech Króli organizowany w naszej ojczyźnie. Cieszę się, że ta tradycja stała się w Nowym Sączu i po raz ósmy Pokłon Trzech Króli będzie miał miejsce. Cieszę się, bo ten Pokłon gromadzi rodziny. We współczesnym świecie jest potrzeba, byśmy razem z rodzinami świętowali taką uroczystość - zaznacza ks. dr Jerzy Jurkiewicz, Prepozyt Kapituły Kolegiackiej.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana Świętem Trzech Króli, należy do najstarszych świąt w tradycji chrześcijańskiej.

Stary Sącz Po mszy św. w kościele Miłosierdzia Bożego orszak wyruszy o godz. 12.45 i przejdzie ulicami Braterstwa Ludów, Powstańców Chochołowskich, Stefana Batorego do rynku, Jana Pawła II, Daszyńskiego i przez Plac św. Kingi na klasztorny dziedziniec. Na os. Słonecznym, koło Kina Sokół i w rynku wolontariusze będą rozdawać śpiewniki, korony i flagi Starego Sącza. Śpiew poprowadzą Starosądeczanie, przygotowano też mini przedstawienia teatralne, zakończone pokłonem mędrców ze Wschodu i wspólnym śpiewem kolę przy choince.

– W trakcie przemarszu uczestnicy zobaczą krótką scenkę z udziałem Heroda, arcykapłanów i trzech króli. Nie zabraknie też patronki Nowego Sącza św. Małgorzaty. Jak co roku atrakcją będzie też żywa szopka – zapowiada jedna z organizatorów orszaku Barbara Porzucek.

- Zapraszam do uczestnictwa w orszaku. To będzie piękna manifestacja naszej wiary, chrześcijańskiej tradycji i tożsamości - zachęca burmistrz Jacek Lelek. - W organizację orszaku, który jest ogólnopolską inicjatywą Fundacji Orszak Trzech Króli włączyło się lokalnie wiele instytucji, organizacji, ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Świętując lokalnie w naszej małej ojczyźnie włączmy się w to wspaniałe przedsięwzięcie obejmujące już nie tylko setki polskich miast, ale też miejsc poza granicami.

Grybów

Burmistrz Paweł Fyda wraz z Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie przy współpracy Parafii św. Katarzyny w Grybowie zaprasza na IV Grybowski Orszak Trzech Króli. Rozpocznie się o godz. 14 na grybowskim rynku.

Krynica-Zdrój

Przez uzdrowisko już po raz siódmy przejdzie Orszak Trzech Króli. Pochód wyruszy o godz. 10.45 z parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Czarnym Potoku i uda się na krynicki deptak. Równo w południe w Pijalni Głównej zostanie odmówiony Anioł Pański, po którym będzie można wspólnie kolędować.