Sądeczanin Przemek Wnęk ma szansę zostać Misterem Polski 2020

Pochodzi z Łomnicy Zdroju ale od kliku lat mieszka w Nowym Sączu, gdzie oddaje się swojej pasji, którą odkrył w sobie nie tak dawno.

- Skończyłem gastronoma i trochę w tej branży pracowałem, ale to nie było to. Szukałem nowej ścieżki i tak trafiłem na kurs barberski - opowiada Przemek. - Okazało się, że mam do tego dryg i dobrze mi idzie. Lubię to, co robię, a praca sprawia mi przyjemność. Znalazłem to, co chcę w życiu robić, choć jest jeszcze jedna rzecz.

Przemka od zawsze ciągnęło do modelingu. Lubi pozować do zdjęć. Dobrze czuje się przed obiektywem. Dba też o swój wygląd. Zdrowo się odżywia i stara trzy razy w tygodniu ćwiczyć na siłowni. Gdy na jednym z portali społecznościowych zobaczył zapowiedź castingu do konkursu Mister Polski 2020 postanowił spróbować swoich sił. Cztery podstawowe warunki spełniał na wstępie, bo mierzy ponad 1,8 m, ma mniej niż 30 lat i jest kawalerem bez dzieci.