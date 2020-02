Sądeczanka dała się oszukać. Podała kod BLIK

Policjanci apelują do mieszkańców Sądecczyzny, by upewniali się, komu podają kod BLIK. Odnotowują coraz więcej prób, w tym nawet udanych, oszustwa tą metodą.

- Oszuści dysponując kodem BLIK mogą bez problemu wypłacić gotówkę z bankomatu albo zapłacić za zakupy przez internet. Co prawda, właściciel konta musi potwierdzić transakcję, ale robi to wierząc, że pomaga swojemu znajomemu, który znalazł się w potrzebie - zaznacza Izworska. - Apelujemy, by nie udostępniać kodów BLIK, a jeśli już chcemy pomóc to weryfikujmy tożsamość osoby, która wysłała do nas wiadomość. Wystarczy do niej zadzwonić.