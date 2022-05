Sałatka ziemniaczana z wędzonym łososiem. Prosty przepis na pyszną sałatkę do dań z grilla Katarzyna Puczyńska

Pyszna, wiosenna sałatka ziemniaczana z wędzonym łososiem, ogórkiem, jajkiem, koperkiem i sosem winegret. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak ją przygotować. Kliknij w galerię i oglądaj zdjęcia. Katarzyna Puczyńska Zobacz galerię (12 zdjęć)

Szukasz przepisu na sałatkę do dań z grilla? Proponujemy przygotować sałatkę ziemniaczaną z wędzonym łososiem. To pyszny dodatek do potraw, który może stanowić także oddzielną przekąskę na imprezę. Sałatka jest lekka, bez majonezu, bez śmietany, za to z dużą ilością świeżego koperku i pysznego sosu na bazie oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego. Sprawdź, jak ją przygotować i zobacz nasz przepis na sałatkę ziemniaczaną na grilla.