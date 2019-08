Samoloty American Airlines będą latać z Krakowa do Chicago. Czy to zapowiedź zniesienia wiz do USA?

Samoloty amerykańskiego przewoźnika będą latać do Krakowa aż pięć razy w tygodniu. Inauguracyjny rejs zapowiedziano na 7 maja przyszłego roku. Na razie American Airlines znajdzie się tylko w letniej siatce połączeń z Balic - ostatni lot do Chicago zaplanowano na 23 października. Bilety będą dostępne w systemie rezerwacji od poniedziałku 12sierpnia 2019 r.

Połączenie Chicago - Kraków jest jednym z pięciu, których uruchomienie w przyszłym roku zapowiedziały American Airlines. Lotnisko w Balicach znalazło się obok Casablanki w Maroku, Tel Awiwu w Izraelu, Budapesztu na Węgrzech i Pragi w Czechach. To plan rozwoju siatki połączeń amerykańskiego przewoźnika w Europie Środkowo-Wschodniej, Afryce i Azji Mniejszej.

A w przyszłym sezonie letnim samoloty (obu przewoźników) będą latać z Balic do Chicago siedem razy w tygodniu.

Przez kilka lat poprzedni prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Jan Pamuła próbował przekonywać LOT do przywrócenia transatlantyckiego połączenia ze stolicy Małopolski. Bezskutecznie. Udało się to dopiero jego następcy Radosławowi Włoszkowi. Eksperci ds. lotnictwa przyznawali wtedy, że w znacznym stopniu zmiana stanowiska LOT-u miała charakter polityczny, ale po roku zwiększono częstotliwość rejsów z jednego do dwóch tygodniowo.

Z rejsów z Krakowa do USA polski narodowy przewoźnik wycofał się niespodziewanie w 2010 roku. Ówczesne władze LOT-u uznały, że Małopolanie będą musieli latać z przesiadką w Warszawie. Ale szybko okazało się, że wiele osób wybierało inne linie i leciało z Krakowa do któregoś z portów w zachodniej Europie. Tam przesiadało się do samolotu zmierzającego do Stanów Zjednoczonych.

Kto lata do USA

Jak pokazują ubiegłoroczne badania przeprowadzone wśród losowo wybranych pasażerów obsłużonych na krakowskim lotnisku, połowa lecących do #Chicago to Polacy. Drugą połowę stanowią Amerykanie.

Wśród Polaków najwięcej pasażerów to Małopolanie, ale nie brakuje także mieszkańców województw: mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Co piąty pasażer podróżujący do USA leci tam w celach biznesowych.

„Bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego, ale również biznesowego. To właśnie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi najwięcej inwestycji zagranicznych lokowanych w Małopolsce” - czytamy w komunikacie Kraków Airport. Według władz spółki zarządzającej lotniskiem z nowej oferty American Airlines ucieszą się również Polacy podróżujący do swoich rodzin w Chicago oraz podróżni wybierający ten kierunek na wyjazd turystyczny.

Zapowiedź zniesienia wiz?

Mimo wszystko zapowiedzi amerykańskich linii o tak częstych lotach do Krakowa mogą nieco dziwić. Chyba że to przygotowanie do zniesienia obowiązku uzyskania amerykańskich wiz przez Polaków.