Sandecja. Porażka z Ruchem, teraz czas na Zagłębie Sosnowiec

W potyczce z Ruchem zaprezentowały się dwie nowe twarze Sandecji: obrońca pozyskany ze Znicza Pruszków Łukasz Kosakiewicz oraz napastnik wypożyczony z Lechii Gdańsk do końca bieżącej kampanii Łukasz Zjawiński.

– Nie zwieszamy głów, ale nadal ciężko pracujemy nad tym, by wiosną prezentować się z jak najlepszej strony. Wiemy jakie błędy popełniliśmy, teraz po prostu musimy je wyeliminować – mówił nam golkiper nowosądeckiego pierwszoligowca Dawid Pietrzkiewicz. Przegrana z trzecim zespołem eWinner 2. ligi była wysoka, ale warto wspomnieć, że jeszcze w 80. minucie tego sparingu Igor Maślanka miał szansę doprowadzić do wyrównania 4:4. Niestety po jego strzale piłkę zmierzającą pod poprzeczkę zdołał wybić Jakub Bielecki, popisując się wyśmienitą interwencją.

Co do potyczki z chorzowianami, która odbyła się na obiekcie Prądniczanki w Krakowie, sądeczanie popełnili sporo błędów, czego można się było jednak spodziewać na tym etapie przygotowań.

- Było parę ofert, ale z perspektywy, gdzie oglądałem mecze, najbliżej było mi właśnie do stylu Sandecji. Długo rozmawialiśmy z menedżerami i dla mnie najważniejsze było to, aby iść nawet ligę niżej, ale żeby grać, mieć większe szanse niż w Lechii. Jednak tutaj również nic nie dostanę za darmo, w każdym klubie muszę walczyć o swoje, ale może być troszeczkę łatwiej niż w Lechii. Gdański klub ma w tym momencie jedną z mocniejszych kadr od dawna. Jeśli będę dawał argumenty trenerowi, ten będzie dawał mi szanse, ale wiadomo, że i tak wszystko zależy ode mnie - powiedział.

I to właśnie drugi z zawodników, jako pierwszy po stronie Sandecji, wpisał się na listę strzelców. Z kolei Kosakiewicz zanotował przy tym golu asystę.

W barwach nowosądeckiego pierwszoligowca testowano ponadto trzech zawodników, ale klub póki co nie zamierza podawać ich personaliów.

- To był nasz pierwszy zimowy sparing. Trudno o jego ocenę. Można o nim mówić przez pryzmat wyniku i testowanych graczy. To młodzi ludzie, nie ma sensu wymieniać ich nazwisk. Będziemy testować dużą grupę zawodników. Chcemy pozyskać trzech nowych piłkarzy do zespołu - mówił trener Dariusz Dudek po meczu z Ruchem w rozmowie z dziennikarzem "Gazety Krakowskiej".

Z Sandecją, co ogłoszono w poniedziałek, po niemal siedmiu latach pożegnał się pomocnik Maciej Małkowski. 36-latek przez ostatnie sezony był jednym z głównych motorów napędowych nowosądeckiego klubu. Z Sandecją nie tylko wywalczył historyczny i pamiętny awans na szczebel ekstraklasy, przy którym miał wielki udział, ale kilkukrotnie zostawał także najlepszym strzelcem drużyny. Łącznie "Mały" rozegrał dla Sandecji 169 oficjalnych spotkań, w których strzelił aż 35 goli, w tym 31 ligowych oraz zanotował ponad 30 asyst.