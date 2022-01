Sandecja żegna wielką postać. Maciej Małkowski odchodzi z klubu

"Dziękujemy Maciek za pracę wykonaną na rzecz naszego klubu i życzymy Ci dużo zdrowia oraz powodzenia na dalszej drodze prywatnej i zawodowej" – napisano na oficjalnej witrynie internetowej "Dumy Krainy Lachów".

36–latek po cichu liczył na to, że jednak zostanie przy Kilińskiego do końca swojego kontraktu, czyli do czerwca br., ale tak się ostatecznie nie stanie.

– Na pewno w Nowym Sączu czuję się dobrze, ale już przed sezonem rozmawiałem z Arkiem Aleksandrem (były prezes nowosądeckiego klubu – przyp. red.) o tym, że będzie to mój ostatni sezon w Sandecji i wracam do domu. Wiele osób w klubie już o tym wiedziało. Zakładałem jednak pobyt do czerwca, wówczas kończy mi się kontrakt. Mam dwie córki, które uczą się w pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej, tutaj w Nowym Sączu. W czerwcu czekają je duże zmiany w życiu. W Nowym Sączu pracuje również moja żona – mówił nam jeszcze w grudniu zawodnik.