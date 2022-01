Sandra Kubicka świętowała urodziny na Malediwach. Niesamowite zdjęcia trafiły na Instagram

Sandra Kubicka świętuje urodziny na Malediwach

Sandra Kubicka obchodziła swoje 27. urodziny w sobotę 23 stycznia 2022, ale odpoczynek modelki i jej partnera na Malediwach trwa już od kilku dni.

Malediwy to wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim. Wyspy to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród turystów z całego świata. Jest tu wszystko, czego potrzeba do wypoczynku: białe plaże, turkusowe morze, szumiące palmy, a pod wodą rafa koralowa z przebogatym ekosystemem.