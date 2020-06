Sanepid zniósł kwarantanne dla kapłanów z Tylicza, nie ma nowych zakażeń koronawirusem. Msze św. odbywają się z udziałem wiernych

Wyniki testów kapłanów z Tylicza(gmina Krynica-Zdrój) na obecność koronawirusa były negatywne, w związku ze zniesieniem kwarantanny msze święte w niedzielę odbyły zgodnie z planem, z udziałem wiernych. Ksiądz proboszcz Piotr Fiksak na stronie parafii zamieścił komunikat, w którym zaapelował do wiernych (głównie mieszkańców Muszynki) o pozostanie w domach, ponieważ nadal oczekują oni na wyniki testów.

-Zwracamy się jednak z prośbą do osób, które mają jakąkolwiek wątpliwość co do swojego stanu zdrowia (ból głowy, brzucha, kości, stawów, podwyższona temperaturę, czy jakiekolwiek inne dolegliwości), by pozostały w domu i uczestniczyły w mszy św. poprzez transmisję internetową lub telewizyjną bądź radiową. Prosimy uczynić to w duchu odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych- napisał ksiądz proboszcz.

Wszystkie te osoby objęte są dyspensą księdza biskupa i nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy św. pod grzechem ciężkim.

Osoby, które decydują się na uczestniczenie w mszach św. w kościele muszą dostosować się do zaleceń związanych z zasadami uczestnictwa w nabożeństwach.