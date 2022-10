Sceny jak z westernu! Koński redyk w Regietowie. Tabun koni przebiegł przez wieś. Hucuły wróciły z letnich pastwisk

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Koniom towarzyszyło kilkudziesięciu kowbojów, którzy przez osiem kilometrów trasy z połonin do stajni pilnowali, by pędzące stado bezpiecznie dotarło na miejsce zimowego odpoczynku.

Całość obserwowali uczestnicy spędu, którzy do Regietowa zjechali z całej Polski – część pojechała z kowbojami wierzchem, inni – bryczkami, by ustawić się wysoko na łąkach, skąd obserwowali pędzący tabun.