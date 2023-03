Ścieżka w koronach drzew, świetnie zorganizowany park zdrojowy, muzeum przyrodnicze i centrum edukacji ekologicznej to atuty Ciężkowic

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Ciężkowicka ścieżka będzie miała ponad kilometr długości i pobiegnie koronami drzew na wysokości od 17 do 22 metrów nad ziemią specjalnie wykonanym tarasem. Ten wykonany będzie wprawdzie z drewna, ale sama konstrukcja podniebnej ścieżki, wykonana jest z elementów stalowych. W kilku miejscach zaplanowano również szklaną podłogę, które umożliwi obserwację dolnych fragmentów lasu.

Do podziwiania kory drzew i górskie panoramy

Spacerując ścieżką, będzie też można podziwiać panoramy na pasmo Branki i Pogórze, widoczne będą również Beskidy i Tatry. Ścieżka ma szansę stać się hitem podobnym jak oddanego półtora roku temu Parku Zdrojowego. Wyposażona będzie w tarasy widokowe, punkty edukacyjne, w których będzie można dowiedzieć się co nieco o lokalnych zwierzętach i roślinach, a także w ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

Ścieżka w koronach drzew będzie połączona Małopolskim Centrum Edukacji Ekologicznej naziemną ścieżką nietoperzową. Centrum wybudowano obok Muzeum Przyrodniczego w ramach tego samego projektu co ścieżka. Całkowity koszt inwestycji w Ciężkowicach to ok. 37 mln złotych, z czego budowa samej ścieżki pochłonie 21 mln zł.

Jeśli do damy do tego jeszcze znane i cenione przez turystów Skamieniałe Miasto to okazuje się, że Ciężkowice bardzo szybko pod względem atrakcyjności staną się dominatorem w tym regionie.