Segregacja śmieci w Krakowie: kolory pojemników. Jak poprawnie segregować śmieci? [PORADNIK]

Kolory pojemników do segregacji mówią nam, jakie rodzaje odpadów należy do nich wrzucać

Karton po mleku trzeba wyrzucić do żółtego pojemnika, gazetę – do niebieskiego, szklany słoik – do zielonego, a obierki – do brązowego. Segregacja śmieci to obowiązek każdego z nas. Kto tego nie robi, musi się liczyć z dużo wyższą opłatą za wywóz odpadów. Warto więc nauczyć się, jak prawidłowo je segregować.

Segregacja śmieci to nasz obowiązek Choć powszechny obowiązek segregacji funkcjonuje już długo, wiele osób ciągle miewa problemy z właściwym rozdzielaniem poszczególnych frakcji odpadów. Jednym z najbardziej powszechnych błędów jest wrzucanie do pojemników na śmieci segregowane odpadków, które tam trafić nie powinny, np. zatłuszczonych kartonów po pizzy, rozbitych luster, porcelany albo szkła żaroodpornego, zużytych chusteczek higienicznych czy zabrudzonych ręczników papierowych, zużytych baterii albo puszek po farbach. Jak poprawnie segregować śmieci? Wiele osób źle segreguje także odpady bio – przykładowo wyrzuca resztki wędlin czy kości z kurczaka do brązowego pojemnika, podczas gdy powinny one trafić do kubła na zwykłe śmieci. Warto więc przypomnieć sobie najważniejsze zasady segregacji odpadów, by nie popełniać błędów. Pojemnik żółty Jest on przeznaczony na metale i tworzywa sztuczne. Wrzucamy do niego plastikowe butelki i opakowania po żywności, plastikowe worki, reklamówki, plastikowe opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku czy sokach), metalowe puszki, drobny złom żelazny, a także styropian (niebudowlany). Nie wolno natomiast wrzucać do żółtego pojemnika odpadów zabrudzonych, zatłuszczonych itp. Pojemnik niebieski Jest przeznaczony na papier, czyli powinny do niego trafiać opakowania papierowe i kartonowe, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi i ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy. Nie wolno wrzucać do tego pojemnika wszelkich papierów czy kartonów, które są zatłuszczone albo brudne. Pojemnik zielony Do niego wrzucamy odpady ze szkła, czyli szklane butelki oraz słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Do zielonego pojemnika nie powinny natomiast trafiać potłuczone szyby, lustra, porcelana, ceramika, naczynia ze szkła żaroodpornego itp. Pojemnik brązowy Jest przeznaczony na odpady bio. Wrzucamy do niego głównie resztki jedzenia, np. odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), skorupki jaj, wyschnięte pieczywo, fusy po kawie i herbacie itp. Wyjątkiem są tu resztki mięsa czy wędlin, kości zwierzęce, ziemia itp. – tego typu odpadów nie wolno rzucać do brązowego pojemnika. Powinny one trafić do odpadów zmieszanych.

Pojemnik czarny lub szary Jest on przeznaczony na odpady zmieszane, czyli wszystkie śmieci, które nie podlegają segregacji. Można tu wrzucać np. zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papier lakierowany i powleczony folią, artykuły higieniczne (np. pieluchy, podpaski), szkło stołowe, ceramikę, porcelanę, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości. Trzeba też pamiętać, że są odpady, których nie wolno wyrzucać nawet do pojemnika na odpady zmieszane. Należą do nich m.in. elektrośmieci, leki i inne odpady niebezpieczne, a także odpady wielkogabarytowe itp. Co trzeba robić z takimi odpadami? Leki Leków – np. tych przeterminowanych czy niewykorzystanych – nie wolno wyrzucać ani do pojemnika na bioodpady, ani też do kubła na zwykłe śmieci. Trzeba je oddać w aptece, która następnie przekaże leki do utylizacji. Elektroodpady Stare, zepsute urządzenia elektryczne i elektroniczne – czy to drobne (telefony, myszki komputerowe, zabawki, suszarki itp.), czy duże (lodówki, pralki, telewizory) podlegają selektywnej zbiórce, ale są zaliczane do tzw. odpadów niebezpiecznych, więc nie wolno ich wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci ani zostawiać przy kontenerach.

Zużyty sprzęt RTV/AGD należy oddawać do tzw. PSZOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Takie punkty powinny funkcjonować w każdej gminie, np. w Krakowie są dwa: Lamusownia przy ul. Nowohuckiej 1D i punkt na składowisku Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40. Ponadto pamiętajmy, że gdy kupujemy nowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny, to sprzedawca ma obowiązek bezpłatnie odebrać od nas stary. Żarówki, baterie itp. Zużytych żarówek, świetlówek, baterii czy akumulatorów również nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Zawierają one szkodliwe substancje, które mogą skazić środowisko. Tego typu odpady także powinniśmy zawozić do PSZOK-u. Ponadto pojemniki na zużyte baterie często można spotkać w różnych miejscach publicznych, np. w sklepach, urzędach, na poczcie itp. Zużyte akumulatory samochodowe i przemysłowe powinny zostać zwrócone sprzedawcom. Inne odpady Wśród odpadów, jakie powstają w gospodarstwach domowych, są również te zaliczające się do niebezpiecznych. Poza elektrośmieciami, bateriami i lekami są to np. opakowania po farbach, lakierach, klejach, żywicach, środkach do konserwacji drewna, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin i innych chemikaliach. Takich odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do zwykłych kubłów na śmieci. Powinny one trafić do PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe Stare meble, dywany, wózki dziecięce, rowery i inne duże odpady również powinno się zawozić do PSZOK-u. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to zgłośmy potrzebę wywiezienia wielkich gabarytów administratorowi naszego budynku. Można również wynająć profesjonalną firmę, która pomoże nam pozbyć się problemu. Tego typu firmy zwykle zajmują się wywozem nie tylko starych mebli i innych wielkich gabarytów, ale także np. gruzu, elektrośmieci, odpadów poremontowych itp.