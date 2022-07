Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się tematem ograniczenia sprzedaży "energetyków". Ogólnopolska dyskusja wyszła z Nowego Sącza

- Chciałbym poznać ogólną statystykę medyczną, która pokaże ile dzieci trafiło do szpitala czy do lekarza po spożyciu lub nadużyciu energetyków. Po drugie chciałbym podyskutować nad wprowadzeniem odpowiednich programów, żeby najpierw była silna diagnoza, a potem silna profilaktyka, bo jak wiadomo, to co zakazane najlepiej smakuje. Ważne żeby młodzież poprzez odpowiednią edukację zrozumiała, że taki energetyk ma swoje skutki uboczne - mówi radny Nowego Sącza.