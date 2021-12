Sfałszowany paszport covidowy. Coraz więcej podrobionych dokumentów krąży po świecie. Jakie kary grożą podróżnym za fałszowanie certyfikatu?

Fałszywe paszporty covidowe to „zagrożenie dla zdrowia własnego i cudzego”

Fałszowanie certyfikatów covidowych to nic nowego

Sfałszowany paszport covidowy na lotnisku w Balicach

Historia z Balic jest dość prosta, ale poruszająca, bo obrazuje zjawisko, z którym coraz częściej stykają się funkcjonariusze na granicach. Młody Brytyjczyk przybył do Polski spoza strefy Schengen, ale nie miał ochoty na kwarantannę, więc na lotnisku w Balicach okazał sfałszowany paszport covidowy – certyfikat potwierdzający status pełnego zaszczepienia.

Brytyjczyk został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Badanie certyfikatu szczepienia specjalną aplikacją weryfikującą wykazało, że wprawdzie sam certyfikat jest prawdziwy, to jednak wystawiono go innej osobie, a Brytyjczyk sfałszował na nim dane osobowe, by samemu posługiwać się dokumentem.

Mężczyźnie postawiono zarzut z art. 270 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi: