Siłownie i kluby fitness - KIEDY OTWARTE? Od 6 czerwca. Kiedy siłownie, kluby fitness będą otwarte 27.05

Siłownie i kluby fitness. Kiedy zostaną otwarte siłownie, kluby fintess i baseny? Oto etapy otwierania siłowni, klubów fitness, basenów. Wiele osób pyta, czy siłownie i kluby fitness są już otwarte, albo zadają pytania kiedy otworzą siłownie i kiedy otworzą kluby fitness? Ćwiczymy w domach, ale coraz bardziej brakuje nam miejsc, w których moglibyśmy dbać o swoją formę, czyli siłowni, klubów fitness, a także basenów, sal sportowych i tanecznych oraz kręgielni. W walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd zdecydował się na zamknięcie tych miejsc, ale wkrótce na nowo będą one otwarte. Kiedy więc zostaną otwarte siłownie i kluby fitness? Poznaj etapy uruchamiania miejsc do uprawiania sportu, w tym sal tanecznych i kręgielni.

Kiedy otwarte siłownie, kluby fitness, baseny? Kluby fitness, siłownie, baseny, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz solaria i salony masażu będą otwarte od 6 czerwca - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Kiedy nastąpi pora na otwieranie siłowni i klubów fitness? 27 maja (z uwagi na głosowanie w Sejmie konferencja prasowa została przełożona i rozpoczęła się po godz. 11) rząd ogłosił czwarty etap odmrażania gospodarki. Rząd Mateusza Morawieckiego ogłosił datę otwarcia siłowni i klubów fitness, a także zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu.**Tutaj prowadzilismy relację z konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego NA ŻYWO.**

- Możemy przejść do następnego etapu. Dlatego od najbliższej soboty 30 maja sporo się zmieni - mówi premier Morawiecki. 6 czerwca będą otwarte kina, teatry, filharmonie, ale także obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym siłownie, kluby fitness, baseny oraz solaria i salony masażu. Wyjątkiem dyskoteki i kluby.

- W sprawach rozgrywek piłkarskich i obecności kibiców na meczach, to pracujemy nad odpowiednim protokołem - mówi premier Morawiecki. - Nie nad pełną obecnością kibiców, ale z zachowaniem odpowiedniego protokołu gęstości (na trybunach). Nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Będzie obowiązywała nowa zasada dotycząca maseczek - noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. W kinach i teatrach maseczki wciąż będą obowiązkowe. Nie będą obowiązywały limity liczby osób w sklepach oraz wiernych w kościołach. Możliwość zgromadzeń, ale do 150 osób, z zachowaniem dystansu, by zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. To samo dotyczy ślubów i wesel.

Kiedy otwarcie siłowni, klubów fitness, basenów, sal tanecznych, kręgielni? - Rano premier przedstawi terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii - zadeklarował na Twitterze Piotr Müller, rzecznik rządu. Chodzi o otwarcie m.in. klubów fitness, teatrów i kin. Równocześnie z siłowniami i klubami fitness, działalność będą mogły wznowić baseny. Te ostatnie mają działać na podstawie wytycznych, przygotowanych na zlecenie ministerstwa zdrowia przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Okazało się, że tą datą jest 6 czerwca.

Wcześniejsze wpisy (zasady od 28 maja)

Poniżej wyjaśniamy wątpliwości związane z otwieraniem siłowni i klubów fitness w formie pytań i odpowiedzi (źródło - gov.pl).

Kiedy możliwa będzie działalność polegająca na prowadzeniu basenów, siłowni i klubów fitness?

Jest to planowane w IV etapie „odmrażania” sportu od 6 czerwca. Czy można prowadzić bezpłatne zajęcia fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących? Tak, możliwe jest prowadzenie zajęć fitness na sali/hali sportowej z zachowaniem limitu osób ćwiczących. Nie dotyczy to prowadzenia działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness. Jestem trenerem prowadzącym działalność gospodarczą. Czy mogę prowadzić zajęcia płatne typu crossfit na sali/hali sportowej? Tak, nie ma ograniczeń co do formy aktywności. Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków? Siłownie plenerowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte. Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?

Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe. Czy można prowadzić zajęcia sportowe na obiekcie, który posiada halę sportową oraz salę do fitness oraz basen? Możliwość skorzystania z enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu obiektów sportowych (boisk, hal, sal) nie dotyczy elementów składających się na wykonywanie działalności w formie siłowni, centrów i klubów fitness, które w tym momencie nie mogą być uruchomione ze względu na zagrożenie epidemiczne. Cztery etapy otwierania siłowni i klubów fitness Jak wyglądają kolejne etapy udostępniania sal sportowych, klubów fitness, siłowni, sal tanecznych, kręgielni? Oto one: etap 1. - treningi indywidualne, w tym bieganie, jazda na rowerze (dozwolone od kwietnia)

etap 2. - udostępnienie boisk i innych miejsc do uprawiania sportu na otwartej przestrzeni, w tym siłowni w parkach, lasach itp. - od 4 maja

etap 3. - otwarcie sal szkolnych, hal sportowych oraz innych miejsc zamkniętych, w których będzie możliwość uprawiania sportu z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę przy utrzymaniu rygorów sanitarnych - od 18 maja

etap 4. - otwarcie siłowni, sal fitness, sal tanecznych, kręgielni - od 1 czerwca?

Sport. Ograniczenia i zasady od 18 maja. Jak można trenować? Ile osób na boisku i na korcie? Czy trzeba nosić maski ochronne? Wyjaśniamy Kiedy otwarte siłownie i kluby fitness? Kiedy nastąpi wprowadzanie w życie poszczególnych etapów odmrażania sportu? Etap drugi został wprowadzony od 4 maja. Rząd na razie nie podał dokładnych dat wydania pozwoleń na uprawianie sportu kolejnych etapach. To w dużej mierze będzie zależeć od szybkości rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od kilku miesięcy urządzamy sobie siłownie we własnym zakresie. Ćwiczymy w domach lub na podwórkach, a od niedawna możemy także biegać i jeździć na rowerze. Na otwarcie siłowni i klubów fitness musimy jednak jeszcze poczekać. Kiedy zostaną otwarte? Wiadomo, że nastąpi to w czwartym, ostatnim etapie. Na razie trudno przesądzać, kiedy on nastąpi, ale wiele wskazuje, że będzie to w okolicach 1 czerwca.

Kiedy otwarcie siłowni i klubów fitness? Otwarcie galerii handlowych nastąpiło 4 maja. Wtedy jednak nie nastąpiło także otwarcie klubów fitness i siłowni, które znajdują się w galeriach. Prawdopodobne, że taka możliwość pojawi się za dwa-trzy tygodnie. To by znaczyło, że siłownie i kluby fitness ruszą na nowo nie wcześniej niż na początku czerwca.

Władze obawiają się, że w zamkniętych pomieszczeniach, w których korzysta się z tych samych sprzętów czy pryszniców, może nastąpić eksplozja zakażeń. Po prostu ryzyko zakażenia koronawirusem w takich warunkach wzrasta. Bardzo możliwe więc, że gdy w czwartym etapie zostaną uruchomione sale do ćwiczeń, początkowo nie będzie można korzystać z szatni i pryszniców. Wtedy musielibyśmy przychodzić na siłownie i do klubów fitness przebrani w stosowny ubiór do ćwiczeń.

Czy możliwe jest korzystanie od 4 maja z siłowni na świeżym powietrzu? Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone. Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu (np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający. Kiedy otwarcie siłowni i klubów fitness? Ograniczeniom może początkowo ulec także liczba osób biorących udział w ćwiczeniach grupowych. Będzie to zależne od wielkości sal znajdujących się w klubach fitness i siłowniach. Na razie takich szczegółów nie poznaliśmy, możemy oczekiwać ich w maju. W tym miejscu z pewnością o nich poinformujemy natychmiast, jak tylko zostaną przedstawione przez rząd.

Kiedy otwarcie siłowni, klubów fitness, sal tanecznych, kręgielni? Reasumując - siłownie, kluby fitness, sale taneczne, kręgielnie zostaną otwarte w czwartym etapie, który nastąpi nie wcześniej niż na przełomie maja i czerwca. Można już ćwiczyć w siłowniach, które są umiejscowione w otwartych przestrzeniach, ale jeszcze nie na placach zabaw, które nadal się zamknięte.

Galerie otwarte od 4 maja, ale bez klubów fitness i siłowni Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte od 4 maja (z limitem osób i bez spożywania posiłków, a do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy). W centrach handlowych nadal nie mogą jednak funkcjonować kluby fitness, siłownie i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw).

Kiedy otwarcie siłowni, klubów fitness, basenów, sal tanecznych, kręgielni? Odmrażanie sportu - nowe zasady od 18 maja Otwarcie siłowni i klubów fitness zaplanowano na czwarty etap. Prawdopodobnie nowe poluzowanie obostrzeń zacznie obowiązywać od 1 czerwca. Można jednak uprawiać sport w inny sposób. Co jest możliwe od 18 maja?

Zwiększenie limitu osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych: na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów)

na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów)

jest także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Od 18 maja możliwa jest także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć: 12 osób + trener (w obiektach do 300 m kw.)

16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m kw.)

24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m kw.)

32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m kw.) W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

