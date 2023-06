Skarbówka rekrutuje w Małopolsce. Ile można zarobić w Administracji Skarbowej?

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie (IAS) ogłosiła nabór na kandydatów do służby w Małopolskim Urzędzie Celno-Skarbowym (MUCS). Początkujący, oprócz podstawowej pensji, mogą liczyć na: dodatek stażowy, trzynastą pensję, dodatkowy urlop, dopłaty do wypoczynku, wcześniejszą emeryturę i wiele innych. Na początku można zarabiać ok. 5 tys. zł brutto.

