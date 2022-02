Skarby nie tylko w kryształach soli zamknięte. Odkrywamy tajemnice wielickich podziemi Marek Długopolski

Kopalnia Soli "Wieliczka" to najchętniej odwiedzana kopalnia świata. Od 1945 roku odwiedziło ją już 45 milionów turystów, praktycznie z całego globu.

Jak wygląda solny bałwan? Czym zajmował się montium salinarum architector? Do czego służył kierat? O kogo troszczył się trybarz, a komu pomagał konował? Czy ślepr to górnik, który stracił wzrok, a może turysta, któremu zgasła lampka łojowa? Jakie skarby kryją Groty Kryształowe? Co Magnum Sal ma wspólnego z Wieliczką? Tego wszystkiego, a nawet nieco więcej, dowiemy się, przemierzając niespiesznie podziemne ścieżki Kopalni Soli „Wieliczka”.