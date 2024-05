Skoda Octavia 2024. Zmiany, nowości, wrażenia z jazdy, wyposażenie, ceny

Skoda Octavia 2024. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Zaczynając od cytatu:

- Octavia jest kręgosłupem marki Škoda. Po czterech nowoczesnych generacjach i ponad 7,15 miliona sprzedanych egzemplarzy, zmodernizowana Octavia będzie kontynuować swoją historię sukcesu. Dzięki udoskonalonemu widokowi z przodu, nowym systemom wspomagania i najnowocześniejszemu systemowi infotainment, wraz z zastosowanym po raz pierwszy 13 calowym wyświetlaczem centralnym, nasz zaktualizowany bestseller utrzyma swoją pozycję jednego z najbardziej udanych modeli w Europie. Jestem przekonany, że nadal będzie imponował codziennym odkrywcom – swoją wszechstronnością, atrakcyjnym wyglądem i doskonałym stosunkiem jakości do ceny – powiedział Martin Jahn, Członek Zarządu Škoda Auto ds. Sprzedaży i Marketingu.

Mając na uwadze taki wolumen sprzedaży – ponad 7,15 miliona egzemplarzy – jakiekolwiek ryzykowne zagrania mogą skończyć się – delikatnie mówiąc – niekorzystnie. Już lifting poprzedniej generacji, gdy radykalnie zmieniono wygląd i układ przednich świateł, wywołał spore zamieszanie i trochę obawiałem się, że podobnie będzie i tym razem. Faktem jest bowiem, że sygnatura świateł LED w topowym wariancie różni się dość znacznie i ma rzucający się w oczy, dość ciekawy i odważny kształt. Całe reflektory Matrix LED drugiej generacji to w zasadzie, moim zdaniem, najważniejszy element wizualny tych zmian. Po tym poznamy odświeżoną Octavię, bowiem mimo kilku zmian w tylnych kloszach lamp, trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać wersję sprzed i po liftingu. Poza tym zmodyfikowano zderzaki – przedni i tylny – przez co długość auta wzrosła o całe 9 milimetrów. Są także nowe wzory felg aluminiowych, a cała oferta została nieco przemeblowana. Nowa struktura gamy wyposażenia dzieli się na cztery poziomy, Essence, Selection, Sportline i RS – i oferuje dziewięć opcji designu wnętrza. Jest zatem w czym przebierać. Przejechałem się zarówno odmianą Sportline ze sportowymi (niemal) kubełkowymi fotelami, jak i bardzo elegancką i mocno doposażoną (nawet w wentylowane fotele) odmianą Selection z tapicerką w kolorze Suite Cognac. Co bym wybrał? Być może będę w mniejszości, ale zdecydowanie bardziej przemówiła do mnie wersja o eleganckiej stylistyce, choć Sportline również kusi. Dość trudny wybór… Jakbym wybierał kombi, to pewnie w wersji Selection i z kilkoma dodatkami. Liftback prezentuje się nieco lepiej i wtedy być może sięgnąłbym po Sportline’a.

W nowych modelach Octavii, standardem w wybranych wersjach będzie 10-calowy ekran Digital Display, otoczony nowymi, ekologicznymi materiałami wykończeniowymi siedzeń, deski rozdzielczej i paneli drzwiowych. Dostępny będzie również dobrze znany 10-calowy Virtual Cockpit z zaawansowanymi funkcjami oraz opcjonalny wyświetlacz head-up. Cyfrowe zestawy wskaźników, zarówno standardowy jak i Virtual Cockpit, otrzymały nowy design graficzny. Po raz pierwszy w Octavii jako opcja, dostępny będzie 13-calowy ekran systemu info-rozrywki. Zaktualizowana Octavia wyposażona zostanie także w Phone Box z ładowaniem 15W i funkcją wentylacji, a także w cztery porty USB-C z szybkim ładowaniem o mocy 45W. To dość spory postęp, podczas gdy w większości modeli wciąż mamy wolne ładowarki indukcyjne, które błyskawicznie się nagrzewają i powodują spore problemy z ładowaniem, przegrzewaniem itp. Standardowy 15W port USB-C umieszczony z tyłu lusterka wstecznego będzie dostępny od wersji Selection. W późniejszym czasie, Octavia otrzyma również standardowo zintegrowanego z asystentem głosowym Laura chatbota opartego na sztucznej inteligencji ChatGPT, który wprowadzi wiele nowych funkcji wykraczających poza tradycyjne polecenia głosowe. Debiutują również inteligentny asystent parkowania i zdalny asystent parkowania. Mam nadzieję, że gdy tylko auto trafi do nas do testów, zostanie już odpowiednio zaktualizowane i będziemy mogli sprawdzić wszystkie nowości.