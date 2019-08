Ślub kościelny odchodzi do lamusa? Coraz mniej ślubów wyznaniowych w Polsce. Mocny spadek w ciągu ostatnich 7 lat [RAPORT + GALERIA]

Jednym z powodów spadku zainteresowania małżeństwami wyznaniowych może być duża (i wciąż powiększająca się) ilość rozwodów. Rozwodnicy, którzy chcą po raz drugi zawrzeć związek małżeński robią to szybko i bezproblemowo w urzędzie. Kościoły nakładają na nie zbyt dużo obowiązków i biurokracji a sama anulacja małżeństwa jest dość problematyczna.

Raport "Małżeństwa wyznaniowe" , opracowali, jak co roku, demografowie z Uniwersytetu Łódzkiego. W ubiegłym roku zanotowanych zostało 193 tysiące małżeństw, z czego tylko 62,3 % stanowiły małżeństwa wyznaniowe. 99 % małżeństw wyznaniowych to małżeństwa w kościele katolickim. W raporcie widać też delikatny udział ślubów w kościele prawosławnym, ewangelicko-augsburskim i zielonoświątkowym.

Śluby kościelne w poszczególnych województwach

Z raportu wynika, że śluby kościelne są chętniej udzielane w województwie podkarpackim czy podlaskim, rzadziej zdarza się to w województwie zachodniopomorskim czy lubuskim. Różnica pomiędzy województwami to w niektórych przypadkach to prawie 25 %. Sprawdź jak wypada Twoje województwo na tle innych.