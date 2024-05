Służby w Małopolsce przygotowane na powódź i podtopienia. "Musimy się liczyć z ekstremalnymi zjawiskami"

Małgorzata Gori zaznaczyła, że prognozy długoterminowe to szacowanie pogody i specjaliści nie mogą z całą pewnością powiedzieć, że np. za miesiąc pojawi się silna burza i podtopienia. - Na cały ten okres wakacyjny, miesiące letnie powinniśmy się przygotować na ekstremalne zjawiska. Przecież obserwujemy, że teraz nie ma takiej pogody, że pada przez tydzień spokojnie, tylko gdy pada, to opad jest o silnym natężeniu i od razu wody jest bardzo dużo - dodawała przedstawicielka CHOK.

- Prognozujemy, że to będzie lato powyżej normy, jeżeli chodzi o temperatury. Z prognoz długoterminowych wynika, że czerwiec będzie bardziej mokry niż lipiec i sierpień. Ale weźmy pod uwagę, że jeżeli temperatury będą wysokie, to musimy się liczyć z ekstremalnymi zjawiskami, z bardzo silnym natężeniem opadu i podtopieniami czy wezbraniami - przekazała Małgorzata Gori, zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i nieprzewidywalny przebieg. Małopolska w ostatnich latach była ciężko doświadczana przez trudne warunki pogodowe, a w szczególności przez powódź. Służby są jednak przygotowane zarówno pod względem kadrowym, jak i nauczone doświadczeniem oraz odpowiednio przeszkolone. Trzymamy rękę na pulsie i w przypadku występowania takiego zjawiska, jakim jest powódź, będziemy reagować natychmiastowo. Priorytetem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski - stwierdził wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda wspomniał też o inwestycjach dotyczących infrastruktury, które pozwalają zabezpieczyć miasta i wioski naszego regionu przed powodziami i podtopieniami. Pytany przez nas o najnowsze takie przedsięwzięcie, wojewoda odpowiadał: - Jeżeli miałbym wymienić jedną taką strategiczną inwestycję dla Małopolski (jest ich oczywiście więcej), to jest to kwestia wałów w Łapanowie, które mocno dawały się we znaki i przez lata ten problem nie był rozwiązany. Dziś, już po wydanych stosownych decyzjach dyrektor Kozak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie może przystąpić do realizacji tego zadania - mówił Krzysztof Jan Klęczar.