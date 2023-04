Słynny Jamnik z Krynicy-Zdroju zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Po latach jego replika wróciła do uzdrowiska

Sygnały o tym, że go brakuje docierały do wielu osób - również do burmistrza uzdrowiska. Wielu z sentymentem patrzyło na pamiątkowe fotografie i zastanawiało się, co stało się z psem. Aby zwrócić mieszkańcom i turystom atrakcję, burmistrz postanowił zorganizować… nowego jamnika.

Słynny Jamnik wrócił do Krynicy. Fotografowały się z nim pokolenia FB Piotr Ryba

Nie było to jednak takie proste. Teren wpisany jest bowiem do rejestru zabytków, a na jakiekolwiek prace w tym obszarze zgodę musi wydać konserwator. Po kilku miesiącach starań ostatecznie udało się taką zgodę uzyskać, a potem prace zostały zgłoszone w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.