Śmiertelne wypadki drogowe. W tych województwach ofiar jest najwięcej. Na którym miejscu tej czarnej listy jest twój region?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do kilkudziesięciu wypadków drogowych, w których ginie od kilku do kilkunastu osób. Tylko w pierwszych dziesięciu dniach października 2019 r. w 886 wypadkach drogowych życie straciły 82 osoby. To średnio 89 wypadków i 8 ofiar śmiertelnych dziennie!

Warto pamiętać, że za ofiary śmiertelne wypadku drogowego uznaje się nie tylko osoby, które poniosły śmierć na miejscu wypadku, ale także te, które zmarły w ciągu 30 dni od dnia wypadku, wskutek doznanych w nim obrażeń. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat, liczba wypadków drogowych w Polsce spadła, podobnie jak liczba ich ofiar śmiertelnych, wciąż jest ich za dużo. Są jednak takie miejsca na mapie kraju, gdzie w wypadkach drogowych ginie znacznie więcej osób, niż gdzie indziej. W którym województwie najwięcej osób traci życie na drogach? Dane dot. wypadków są za okres od stycznia do czerwca 2019 r. i pochodzą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.