Śmiertelny wypadek w Krynicy-Zdrój. W Krzyżówce zderzyły się dwa samochody, na miejscu zginęła 19-latka. Droga była zablokowana Joanna Mrozek

W Krzyżówce na drodze wojewódzkiej nr 981 doszło do tragicznego wypadku. Tuż przed zjazdem do Krynicy-Zdrój zderzył się samochód osobowy oraz ciężarówka przewożąca olej napędowy. Na miejscu zginęła 19-letnia mieszkanka Sądecczyzny, 20-letni kierowca trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Na miejscu działania prowadzili strażacy, którzy usuwali plamę oleju, cały czas występują tam utrudnienia. Droga była zablokowana, wyznaczona objazdy przez Mochnaczkę oraz lokalnymi drogami. Do zdarzenia doszło przed godz. 10. Na drodze w okolicach Krynicy-Zdrój, Muszyny czy Piwnicznej panują ciężkie warunki, cały czas sypie śnieg, policjanci apelują o ostrożność.