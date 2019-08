Sobota będzie ciepła, w górach możliwe gwałtowne burze

Pogoda na czwartek, 22 sierpnia. Będzie pogodnie

Czwartek w całym kraju będzie pogodny. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 22 st. C. Najwyższą temperaturę - 27 st. C - odnotujemy na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W Małopolsce termometry pokażą 25 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany. Kolejne dni również będą słoneczn...