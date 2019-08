Spełniasz warunki, by zostać stewardessą? Nie każdy się nadaje

Życie stewardessy

Życie stewardessy jest ani bajkowe ani ciężkie. To zawód pomiędzy skrajnościami. Obarczonym dużym ryzykiem, ale dający także mnóstwo wrażeń. Są stewardzi i stewardessy, którzy marzą o tym przez całe życie i Ci, którzy spróbowali szczęścia w rekrutacji, co się opłaciło. Niektórzy traktują prace jako dodatek do nauki czy przerwę, inni nie wyobrażają sobie bez niej życia. Pracą na stanowisku stewardów i stewardess są zainteresowani zwykle młodzi ludzie. Jest to uwarunkowane specyficznymi wymogami: wysokim wzrostem, miłą aparycją, znajomością języków. Młodzi ludzie łatwiej znoszą rozłąkę z rodziną i długie loty międzykontynentalne.