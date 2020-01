Spłonęła świetlica w Barnowcu. Gospodynie apelują: Pomóżcie nam odbudować serce wsi!

FLESZ - Polacy żyją krócej. Co nas zabija?

Drewniany budynek bardzo szybko poddał się płomieniom. Do walki z ogniem ruszyli strażacy zawodowcy z Krynicy oraz druhowie z OSP Łabowa i Nawojowa. Nie mieli łatwego zadania. Wodę pobierali za pomocą pływających pomp z pobliskiego potoku. Rozebrali częściowo dach, żeby łatwiej było gasić i oddymić pomieszczenia. W końcu udało się ugasić pożar, którego przyczyna nie została ustalona.

- Własnymi siłami wyremontowaliśmy budynek wewnątrz. Z dotacji, którą otrzymaliśmy na działalność, kupiliśmy sprzęt AGD, żeby można było piec i gotować na różne festyny i wydarzenia – wylicza prezeska koła. - Gmina kupiła nowe drzwi do budynku. Na Boże Narodzenie zrobiliśmy stroiki, które udało się sprzedać. Z zarobionych w ten sposób pieniędzy, kupiłyśmy cztery stroje regionalne. Wszystko zaczęło się rozkręcać, a tu takie nieszczęście.

Drewniany budynek został przekazany przez Urząd Gminy Łabowa pod opiekę Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Barnowcu. To powstało w sierpniu 2019 r. i zaczęło prężnie działać. W jego szeregi wstąpiło 16 osób w różnym wieku, w tym 18 pań i jeden mężczyzna.

Członkinie koła i mieszkańcy Barnowca, chcą odbudować świetlicę. Wielu wyraziło chęć pomocy przy budowie. Potrzeba jednak na to pieniędzy oraz materiałów budowlanych.

- Ta świetlica to było miejsce integracji. Spotykały się tam nie tylko panie z koła, ale wszyscy mieszkańcy, żeby wspólnie spędzić czas gotując, wykonując ozdoby, czy programy artystyczne - podkreśla Marta Słaby, wójt gminy Łabowa. - Panie z koła wkładają mnóstwo wysiłku i serca w to, co robią. Dlatego uważam, że warto im pomóc w odbudowie świetlicy.

Swoją cegiełkę może dołożyć każdy. Na portalu pomagam.pl została utworzona „Zbiórka na odbudowanie świetlicy”. Można wpłacać dowolne datki. Każdy grosz się liczy.

- Wierzymy, że dobrych ludzi nie brakuje – dodaje Krystyna Ziaja.