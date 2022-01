Spór na linii wojewoda a dwa krakowskie stowarzyszenia o odwołanie Moniki Bogdanowskiej. Sprawa może mieć finał w sądzie

Konsekwencją usunięcia jej ze stanowiska było bowiem pozbawienie Małopolski na kilka miesięcy wojewódzkiego konserwatora zabytków. Autorzy zawiadomienia argumentują, że wskutek odwołania Moniki Bogdanowskiej "doszło do pozbawienia podległego jej dotąd urzędu warunków do skutecznego działania". Wakat na stanowisku konserwatora trwał aż cztery miesiące.

Spór na linii wojewoda małopolski a Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie Błonia Czyżyńskie rozpoczął się w pod koniec stycznia. To pokłosie wysłanego przez oba stowarzyszenia (red. 24 stycznia) doniesienie do krakowskiej prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę przestępstwa niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego poprzez odwołanie z dniem 9 września 2021 roku Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

To jednak nie jedyny powód wymieniony w złożonym doniesieniu. Dymisji Moniki Bogdanowskiej towarzyszyła również atmosfera niedomówień i spekulacji odnośnie okoliczności, z powodu których straciła stanowisko. W żadnym z oficjalnych komunikatów wojewoda nie podał bowiem argumentów, dla których złożył wniosek o odwołanie Bogdanowskiej. Zdaniem stowarzyszeń budzi to wątpliwości, czy było ono zasadne.

Wojewoda żąda przeprosin

Stowarzyszenia mają czas do 2 lutego na usuniecie skutków naruszeń, których żąda od nich Kmita. W przeciwnym razie sprawa trafi do sądu. Wojewoda od aktywistów domaga się wycofania złożonego zawiadomienia, a także umieszczenia na ich stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz u wydawców prasowych stosownych przeprosin.

O odniesienie do sprawy poprosiliśmy jedno ze stowarzyszeń biorących udział w sporze. Zapytaliśmy m.in. jakie działania zamierzają podjąć w związku z otrzymanym pismem.

- Nie zamierzamy ani niczego wycofywać, ani też zamieszczać żadnych przeprosin, których żąda wojewoda. Absolutnie nie wycofamy się z tego co napisaliśmy do prokuratury. Opublikowaliśmy nasze zarzuty, nie mamy wpływu na to, jak odczytał jej pan wojewoda. Do rozstrzygnięcia tej sprawy są dwa organy prokuratura i ewentualnie sąd, jeśli wojewoda zdecyduje się, by ta sprawa miała właśnie tam swój finał - powiedział nam Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.